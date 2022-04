„LÕPETAGE SURMA KÜLVAMINE!“ Paavst andis Ukraina lipule suud 

Eelmise nädala reedel vahetasid Ukraina ja Venemaa sõjavange, 86 vabastatud sõduri hulgas oli ka 15 naist. Naised räägivad, et neid piinati. Meeste juuresolekul kisti nad alasti, sunniti kükitama, neil lõigati juuksed maha. Osa naisi oli sunnitud osalema ka Venemaa propagandavideotes.

Paavst Franciscus suudles oma iganädalasel audientsil Ukraina lippu (pildil) ning mõistis hukka Butšas toime pandud sõjakoledused. „Peatage see sõda! Laske relvadel vaikida! Lõpetage surma ja hävingu külvamine!“ nõudis kirikupea. Natuke tuhmunud ja räsitud olemisega lipp, millele Franciscus suud andis, olevat paavsti sõnul temani jõudnud just nimelt sõjakuritegude poolest maailmakuulsaks saanud Butša „märtrite linnast“. Seejärel kutsus ta enda juurde Ukraina väikesed sõjapõgenikud. „Need lapsed pidid põgenema, et ohutusse kohta pääseda,“ sõnas Franciscus. „Sellised on sõja viljad. Palun ärme unusta neid ja ärme unusta ka Ukraina rahvast.“ Paavst kinkis igale lapsele šokolaadist lihavõttemuna.

USA kehtestas sanktsioonid Venemaa eliidile, sh Putini tütardele, samuti Venemaa suurimale finantsasutusele Sberbank ja suurimale erapangale Alfa Bank. Sberbanki valduses on peaaegu üks kolmandik Venemaa pangandussektori koguvaradest. Ka Euroopa Komisjon tegi ettepaneku kehtestada Venemaale uued sanktsioonid, mille hulka kuuluvad muu hulgas Venemaalt pärit söe impordikeeld, tehingukeeld neljale peamisele Venemaa pangale ning sisenemiskeeld euroliidu sadamatasse Venemaa laevadele. Sanktsioonide paketis leiduvad ka uued impordikeelud teatud toodetele puidust tsemendini ning mereandidest alkoholini, et vähendada Venemaa ja tema oligarhide rahavoogu, teatas komisjoni esindus Eestis. Lisaks nõuab EL, et Malta lõpetaks oma „kuldpasside“ programmi. Saareriigil on nimelt lahke tava jõukatele välisinvestoritele (sh venemaalastele) kodakondsust müüa. Malta kodakondsus tähendab mõistagi automaatselt ka euroliidu kodanikuks saamist. Maltal on programmi lõpetamisega aega kaks kuud, vastasel juhul ootab riiki kohus.