Lüganuse rahvas nuriseb: Kooli sulgemisotsus ajab kohalikud kohtuteele 

Lüganuse vallavolikogu otsustas, et sügisest Lüganusel ja Sondas enam kooli ei ole, valda jääb kolm kooli – need on Kiviõli 1. Keskkool, Kiviõli Vene Kool ja Maidla kool. Kolmapäeva õhtul pidasid Lüganuse kooli lapsevanemad koosoleku, mis pidi otsustama, kas kaevatakse volikogu otsus kohtusse, rajatakse erakool või lepitakse tekkinud olukorraga. Vastavalt seadusele tuleb kohalikul omavalitsusel koolikorralduse olulistest muutustest kogukonda teavitada hiljemalt 1. aprilliks ning lapsevanemate teadmatust kooli sulgemise teemal võib pidada seaduse rikkumiseks, liiati ei ole sellesisulist teadet ka valla koduleheküljel.