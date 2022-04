Eesti saab endale ohu eest hoiatavad sireenid ja varjendid kaardistatakse 

Foto: Teet Malsroos

Eesti suuremad linnad saavad endale ohu eest hoiatavad sireenid, millest on küll aastate jooksul palju räägitud, kuid süsteemide välja ehitamine on jäänud alati raha ja huvipuuduse taha kinni. „Ukraina sõda on pannud asjad teise valgusesse,“ ütleb siseministeeriumi päästeteenistuse, hädaabiteenuste ja kriisireguleerimise asekantsler Viola Murd.