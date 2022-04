Juhtkiri | Et poleks kahtlusevarjugi 

Õhtulehe käsutuses on 30 000 euro suurune laenuleping, mis on sõlmitud endise kaitseväe peastaabi planeerimisosakonna töötaja ja kaitseväele sõjavarustust tarniva ettevõtte vahel. Nii riigiprokuratuuri kui ka kaitsepolitsei näevad sellise lepingu puhul korruptsiooniohtu. Raske on sellist ohtu mitte märgata.

Samal teemal Juhtkiri ÕL PALJASTUS | KORRUPTSIOONIOHT! Kaitseväe peastaabi töötaja võttis laenu relvafirmalt, kes müüb riigile kaupa miljonite eest Miks väljastab kaitsevarustuse müügiga tegelev ettevõte eraisikutele laenu? Miks ei võtnud inimene laenu mõnest pangast? Laenuprotsent on ka pigem kõrgepoolne. Eestis on piisavalt viisakaid finantsasutusi, kes hea meelega pakuvad maksejõulisele kliendile soodsamatel tingimustel laenu. Stabiilne töö riigisektoris peaks ju tähendama, et inimesel on sissetulek, millest laenu tasuda. Kui inimene ei saanud pangast laenu, siis miks?

Isegi kui kõik on korrektne, reaalsuses korruptsiooni pole, siis tehing lihtsalt paneb küsimusi küsima. Miks panna ennast olukorda, kus need küsimused võivad tekkida, kui on alternatiive? Osapoolte kommentaaridest selgub, et nad ise ei saa aru, kuidas tehing võib näida korruptiivne. Selgitame. Kaitseväe peastaabis töötaval inimesel, isegi kui ta ise hankeid ei tee, on võimalus mõjutada neid, kes hankeid korraldavad ja nii võib kaitseväele varustust müüval ettevõttel olla ebaaus konkurentsieelis hangetel.

Eriti oluline on maksumaksja raha läbipaistev kasutamine riigikaitsesektoris. Üle 2% SKPst on palju raha ja meil on vaja kindlust, et see raha on tõesti kasutatud võimalikult parimal viisil. Nii et kui juhtub mõeldamatu ja meil on vaja oma riiki kaitsta, siis oleme selleks valmis.