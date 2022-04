RÄNDAJAD SATUVAD SURMAOHTU: metsaasukatele teeb tuska talve ootamatu tagasitulek 

Esimesed päikseliselt soojad ilmad andsid lootust, et lumiste miinuskraadidega on selleks korraks kõik. Kuid võta näpust! Loodus mängis lumise vingerpussi, karistades julgeid rändlinde, kes hea territooriumi nimel teistest varem lõunamaalt vehkat tegid. Eesti igipõlised metsaasukad on küll harjunud pidevalt kehva suusailmaga, aga elu teeb see raskemaks neilgi.