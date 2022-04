Jüri Laurson | Narva põlevkivielektrijaamad tuleb  kiiresti renoveerida 

15. jaanuaril kirjutas TTÜ professor Alar Konist Postimehes, et Eesti ei tohiks kergekäeliselt loobuda oma põlevkivi kasutamisest elektritootmisel ja selgitas üksikasjaliselt, kuidas tuleks praeguses energiakriisi olukorras tegutseda ning kuidas on võimalus Narva põlevkivielektrijaamades reguleeritavad võimsused uuesti keskkonda säästvalt tööle panna. Konist mainis, et peame hindama seda, mis meil on olemas, ja kasutama seda kõige mõistlikumal viisil. Ta lisas et kõige lühem tee energiakriisist väljumiseks on kiiremas korras teha Narva elektrijaamade tehnoloogias muutusi ja vanad tolmpõletusplokid asendada uute kaasaegsete 4x300 MW keevkihttehnoloogial töötavate energiaplokkidega, milles süsinikdioksiidi kinni püüdmisega oleks CO2 emissioon 0,15tC02/MWh. Kui kasutada ka tuhka ja põletada koos biomassiga, siis räägime juba negatiivsetest heidetest. Seda ei saavutata ei tuumaenergiajaamade ega ka gaasiturbiinidega.