Alutagusel sugulase mõrvanud paar sai süüdistuse ka surnukeha rüvetamises 

Aivo Vološinit ja Inge Pullatit süüdistatakse omakasu ajendil toime pandud tapmises ehk mõrvas. Süüdistuse järgi tapsid nad 02.11.2021 nendega sugulussidemetes olnud naise eesmärgiga saada endale temale kuuluv kinnisvara. Kogutud tõendite järgi oli tegemist põhjalikult läbi mõeldud tegevusega – juba varasemalt oli välja selgitatud see, mis ajal kannatanu elukaaslane oli kodust ära ning ka see, kas kannatanu kodu juures on valveseadmeid, mis võimaldaks hiljem kurjategijaid tabada.