Ema unustas mudilase liinibussi  

„Eile kella 11 ajal sai politsei kaks teadet, ühes teatas nelja-aastase poisi ema lapse kadumisest, teises, et laps leiti bussist. Suur tänu bussijuhile ja hoolivale inimesele, kes abivajavat last märkas. Bussijuht andis lapse politseile üle, kohe peale seda toimetas politseipatrull lapse ema kätte, lapsega on kõik korras,“ kommenteeris juhtunut Lääne-Harju politseijaoskonna välijuht Artur Gelvei.

Nähes last, kes on avalikus kohas või ühistranspordis üksi, ehmunud, ilmselgelt eksinud või ilmastikule sobimatult riides, on ainuõige kohe helistada numbril 112. „Soovitame lapsevanematel, kes lähevad koos lastega rahvarohketesse kohtadesse või üritustele, panna lapsele ümber käe näiteks võru telefoninumbriga, et lapse eksimise korral oleks võimalik kiiresti vanemaga ühendust võtta,“ lisas Gelvei.