KES HOOLIB? Millistes kauplustes on spetsiaalsed kärud puudega lastele? Rimi: käigu e-poes!  

„Vaata, kui mugav see on, võrreldes tavalise poekäruga!“ kiitis poodidesse kirjutanud Maarja Krais-Leosk spetsiaalset ostukäru, sõidutades Peetri Selveris oma tütart Elisabeti. „Sa ei pea sinna last vinnama. Mõned lapsed on nii-öelda lödid, selles kärus on nad turvaliselt paigas.“