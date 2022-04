VIDEO | Kristian Jaani: tulekul on üleriigiline kriisiõppus

Jaani tõdes, et siiamaani on kõik ohustsenaariumid põhinenud hübriidohtudel, näiteks nähti ette vajadust planeerida inimeste evakueerimist ühest Eesti piirkonnast teise, kuid Ukraina sündmuste valguses on selge, et tuleb arvestada ka tsiviilelanike vastaste sõjakuritegudega. Siseminister rõhutas, et valitsus on seetõttu otsustanud panustada laiapindsesse riigikaitsesse 140 miljoni eurot. „Seal on meie välispiiri väljaehitamine ja kaks julgeolekupaketti, mis käsitlevad laiapindset riigikaitset, kaitsekulusid, aga ka mittesõjalisi arendusvajadusi. Kokku 140 miljoni eest. Nii et see on väga suur asi, mida me kindlasti juba oleme teinud,“ sõnas Jaani ja tõi esile, et selle rahasüstiga kasvatatakse muuhulgas Päästeameti demineerimise ja varingupääste võimekust, kaardistatakse varjumiskohad ning arendatakse ohuteavituse süsteeme.