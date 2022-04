Ukraina sõjapõgenikele avati püsiva elukoha leidmiseks kinnisvaraportaal 

Hädaolukorra lahendamise ühendstaabi sotsiaalkaitsegrupi esindaja Evelyn Kaasik ütles, et vajadus sellise keskkonna järele tekkis seetõttu, et mõned nädalad tagasi otsiti aktiivselt lahendusi, kuidas abistada lühiajalisel majutusel olevaid inimesi võimalikult kiiresti ja turvaliselt. „Oleme väga tänulikud Kinnisvara 24-le, kes kiirelt paati hüppasid ja keskkonna loomisel abi pakkusid. Paljud Eesti inimesed on avanud enda südamed ja koduuksed Ukraina sõjapõgenikele ning tuhandeid kinnisvarapakkumisi on tulnud nii pagulasabile kui ka sotsiaalkindlustusametile. Seni on majutuspakkumisi vahendatud sotsiaalkindlustusameti ja pagulasabi eestvedamisel lühiajalistes majutuskohtades ja pagulasabi kontoris. Nüüd aga oleme kõikide abipakkujatega ühendust võtnud ja edasi andnud palve, et kui inimestel on jätkuv soov sõjapõgenikke aidata, siis saavad nad oma pakkumise sisestada valminud keskkonda,“ rääkis Kaasik.