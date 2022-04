Põgenike aitajatele lajatati „tänuks“ kaela parkimistrahvid. Vabatahtlike juht lubab: maksan need kinni enda taskust!

„Eks see ole iga ettevõtte otsus, kuidas soovitakse ettevõtte kuvandit luua, aga ilmselt antud teenuse osutamisel ei olegi oluline väga inimlik välja paista. Las see jääda siis selle ettevõtte südametunnistusele,“ kirjeldab Facebookis olukorda Salme kultuurikeskuse juht Sten Svetljakov, kes on tegutsenud põgenikekeskuses vabatahtlike koordinaatorina.