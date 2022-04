JÕLEDAD AVASTUSED: tapetud külavanem, piinamised ja vägistamised 

Endiselt pole suudetud kehtestada ohutuid Mariupolist väljaviivaid humanitaarkoridore, mistõttu on Vene armee pidevate rünnakute all linnas lõksus vähemalt 100 000 inimest. Ometigi pole okupandid siiski veel Mariupolit täielikult vallutanud. Esmaspäeval saatsid Venemaa sõdurid rahvusvahelise Punase Risti evakuatsioonikolonni tagasi.

Kreml üritab väita, et nemad pole Butša jõhkruste taga ning et fotod ja videod surnukehadest on kõigest ukrainlaste propaganda. Maxar Technologiesi satelliidifotod aga näitavad, et laibad lebasid linnatänavatel juba nädalate eest. Ukraina väed kuulutasid linna vabastatuks alles 1. aprillil.

Mariana Betsa, Ukraina suursaadik Eestis avalikustas ühismeedias kaks kohutavat fotot. Esimene oli tehtud Butšas ning sellel on näha osaliselt põlenud surnukehi. Teine foto pärines Mõkolaivist ning kujutab Betsa sõnul vägistamistunnustega kolmeaastase tüdruku surnukeha, mis on visatud tema 17aastase õe surnukehale. Butšast ja Sumõst on leitud surnukehasid, millel on piinamise tunnusmärgid. Borodjanka kodutute loomade varjupaigas suri üle 300 koera nälga ja janusse. Nende eest hoolitseda üritanud töötajate pihta tulistati.

Butša rajoonis Motõžõni külas lebasid metsas madalas hauas neli surnukeha. Kolm surnut on Ukraina võimude sõnul tuvastatud: 51aastane Olha Suhhenko, tema abikaasa Igor ja 25aastane poeg Oleksander. Olha Suhhenko oli külavanem, kelle venelased röövisid 23. märtsil. Arvatakse, et Suhhenko ja ta perekond tapeti kahtlustatuna Ukraina sõdurite abistamises. Enne surma neid piinati. Nende surnukehad jäeti pooleldi maetuna metsaserva. Välismeediast ei selgu veel, kui kaua Suhhenko jõudis külavanem olla, ent on võimalik, et kauemgi kui 15 aastat. Inimröövist pääses Oleksandri kallim, kes rääkis, et sõdurid tungisid Suhhenkote elamisse kaks korda, teisel korral selleks, et Oleksandr kaasa võtta. Okupandid röövivad sageli kohalikke juhtfiguure –lootuses neid kollaborantideks pöörata. Keeldumise korral võib meere, külavanemaid ja linnaametnikke oodata surm. Metsast leitud neljas surnukeha jäi esialgu tuvastamata, ent arvatakse, et tegu oli Ukraina sõduriga.

Vene väed tabasid Luhanski oblastis Rubižnes lämmastikhappepaaki. Kuberner kutsus oblasti elanikke pommivarjenditest mitte lahkuma ning sulgema aknaid ja uksi ning kasutama respiraatorteid. Lämmastikhape on sissehingamisel ohtlik ja söövitab nahka.

New Yorgi aja järgi teisipäeva hommikul osales video teel ÜRO julgeolekunõukogu (mille alaliseks liikmeks on ka Venemaa) istungil Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi. Venemaal on nõukogus teatavasti vetoõigus, mida ta veebruaris ka kasutas. Sellele viidates sõnas Zelenskõi, et vetoõigus muutub kõigest venelaste „õiguseks surma saada“. Moskva saadik eitas Butšas ja mujal toime pandud roimasid.