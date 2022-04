Juhtkiri | Andmed tulevad, andmed lähevad 

Praegu kobarkäkist kobarkäkki kolistav, kuid kunagi digitiigrina ilma teinud riik ei suuda enam aru saada, millised andmed tal on olemas ning kus need on. Kes tegi viimati tervikliku digiriigiauditi ja kaardistas, kui palju andmeid ja infosüsteeme Eesti riigis kasutatakse? Milliseid andmeid, kes ja miks kogub? Mida aga dubleeritakse?

Pädevad infosüsteemide analüütikud on tõenäoliselt süsteemi disainides läbi mõelnud, mis on lahenduse eesmärk ning kuidas jõuavad sellesse andmed ja mida nendega tehakse. Hoolimata infovoldikutest ja teabepäevadest ei ole aga SKA suutnud küllalt arusaadavalt edastada muudatust nendele, kes peaksid saatma hüvitise saamiseks vajalikud andmed SKA-le. Küsimusi tekitab ka tõsiasi, miks korraldati 1. aprillil käiku mineva süsteemi info päev 5. aprillil, aga mitte varem.

Laiemalt: kas ämmaemandad ei täida juba rasedakaarte, kuhu pannakse kasvava kõhu ümbermõõdu kõrval kirja ka eeldatav sünnituse kuupäev. Kas siis ei võiks info raseda nõusolekul minna samast süsteemist automaatselt SKAsse? Riigi, haiglate ja perearstide infosüsteemid on ju ühildamatud ja kõigile kohati segased.