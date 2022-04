HINNATÕUS ON KINDEL: Ukraina linnuliha enam Euroopasse ei jõua 

KALLID LINNUD: Muu Euroopa Eesti kanu Ukraina omade asemel ei himusta, aga kallimaks läheb linnuliha igal juhul. Foto: Robin Roots

„Euroopa Liitu imporditavast kanalihast tuli 15 protsenti Ukrainast. Kui eksport sealt peatub või on peatunud, siis paneb see kogu turu surve alla ja Ukraina lihale tuleb leida asendus. Euroopa suurim kanaliha tootja on Poola, tõenäoliselt ka nõudlus Poola kanaliha järele suureneb ja see lisab hinda,“ maalib Eesti põllumajandus-kaubanduskoja juht Roomet Sõrmus kanaliha sõprade jaoks lohutu pildi.