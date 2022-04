Ajaloolane David Vseviov Butša veretööst: mida pikemalt sõda kestab, seda enam Vene sõdurid metsistuvad 

Butša veretöö on ajaloolase sõnul nähtus, mille loob mitu asjaolu. Ja nii on varemgi toimunud. „Sõja eesmärk on tegelikult sõjamehele inimlikust seisukohast arusaamatu. Ei ole mõistuspärane. Ta võib küll uskuda mingeid jutte, aga siit tuleneb emotsionaalne segadus, mis ajapikku kulmineerub. See on sõdade puhul alati nii olnud, erandeid pole. Mida kauem sõda kestab, seda enam inimesed metsistuvad.“ Ta usub, et suurem osa jubedustest leidis aset pärast seda, kui sõdurid said käsu taganeda. „Ehk lisaks mõjus ka frustratsioon: kui eesmärk on nagunii arusaamatu ja nüüd veel see, et Kiievi vallutamine ei realiseeru, siis muututakse veel metsikumaks,“ lausub Vseviov.

Kelle huvides siis selline tapmine ja vägistamine on?