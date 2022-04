KUMMIPAEL BÖRSILE: kas sinna jõudmisest on saanud kõikide alustavate ettevõtjate unistus?

IPO-IPO JA RAHA TULEB? Aina enam alustavaid ettevõtteid pürgib Tallinna börsi alternatiivturule First North.

Tallinna börsi alternatiivturule siseneb järjekordne uustulnuk: sporditehnoloogiaettevõte Robus Group teatas täna aktsiate esmapakkumisest ehk IPOst. Kerge irooniaga võiks öelda, et Robuse juht Mikk-Alvar Olle viib börsile kummipaela, kuid ise ta sellega ei nõustu: „Sama loogika alusel saaks öelda, et Wolt [toidukulleri teenus – toim.] on termokastiettevõte!“