MASSIIVNE RAHAPESU: kas nunnu õnnitluskaart peitis endas kingitust lapsele või kuritegelikku raha? 

„Õnnitleme esimese juubeli puhul,“ on lapsele adresseeritus pastelsetes toonides õnnitluskaardi sisse vene keeles kirjutatud. Alla on kirjutatud: babuška i deduška ehk vanaema ja vanaisa.

Kui politsei pealtnäha süütu kaardi mullu Pirital asuva maja puistamise käigus leidis, ei pälvinud nende tähelepanu kaart ise, vaid selle vahelt leitud raha. Riigiprokuratuur usub nüüdseks, et see on osa enam kui miljonist eurost kuritegelikul teel saadud rahast. Ja et selle raha omanikud on lapse vanemad Alina ja Anton, kes ehitasid riigiprokuratuuri kahtlustuse kohaselt aastate jooksul üles korraliku kriminaalse masinavärgi.