„KODUTÜLID“ TOOMPEAL: kuidas president aitas seniseid salasepitsusi nurjata? Kas valitsus võib ikkagi õhku lennata? 

Eestis tõstatub ikka ja jälle küsimus sellest, kas ja kuidas tohib Eesti president sekkuda päevapoliitikasse ning mida tal on sünnis öelda. Eesti Ekspress on välja toonud, kuidas märtsis, keset Ukraina sõda püüdsid Keskerakonna šefid leida taas lähedasi suhteid Isamaa ja EKRE peremeestega. Eraldi on peatutud seigal, kus president Alar Karis kohtus Keskerakonna esimehe ja riigikogu spiikri Jüri Ratasega. Karis oli võimupöördekatsega kursis ning Ekspressi andmetel andis Ratasele mõista, et „on teadlik talle põhiseaduses pandud ülesannetest ning valmis neid põhjalikult kaaluma ja täitma“.