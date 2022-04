Kurb tendents: maksahaigused ohustavad üha enam naisi. Miks on see nii ja kuidas oma maksa kaitsta? 

Maks on ülimalt tegus organ, mis puhastab verd ning tagab seedesüsteemi ja ainevahetuse normaalse toimimise. Samuti on ta varasalveks, kus säilitatakse glükoosivarusid, mineraale ja vitamiine. Lisaks sellele hoolitseb maks kolesteroolitaseme tasakaalu ja immuunsüsteemi toimimise eest. Maksal on meie organismis täita sadu erinevaid ülesandeid. Seetõttu on maksa tervise hoidmine äärmiselt oluline. Siis, kui maks on terve ja mürkainetest puhas, toimib kogu organism normaalselt ja meie enesetunne on hea. Paraku näitab statistika, et maksahaigused tabavad kogu maailmas järjest rohkem inimesi ning haigestumus suureneb eriti kiiresti naiste hulgas.