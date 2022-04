Kevad piilub! 6 tegevust, mida tasuks kodus ja aias juba aprillikuus ette võtta! 

Pese aknad. Ideaalis võiks aknaid pesta kaks korda aastas – kevadel ja sügisel. Et rõõmus päikesevalgus paistaks kenasti aknast sisse, pese talvega kogunenud mustus ja tolm akendelt maha juba kevade algul. Aprillis peaks kindlasti leiduma piisavalt mõnusaid päikselisi päevi, mil on hea õhemat riietust kandes aknaid pesta.

Ajast aega on akende pesemiseks kasutatud lappi või ajalehte, kuid võib öelda, et see on pigem jäämas minevikku. Tehnoloogia areng on koristusvaldkonda toonud uued tuuled ning muutnud aknapesurid üsnagi populaarseks.

Kuna paljude jaoks on akende pesemine tüütu ja ebamugav tegevus, on üha rohkematesse kodudesse jõudnud aknepesur ehk aknapesurobot. Võib öelda, et see on vaikselt saamas sama trendikaks tooteks nagu robottolmuimeja.

Milleks kulutada mitu tundi mõnele tüütule majapidamistegevusele, kui oma kiires elutempos võiks selle aja veeta näiteks pere, sõprade või harrastuste seltsis? Seda enam, et aknapesurobot teeb aknad keskmisest palju säravamaks ning ei maksa liiga palju.

Kui aknad on korralikult puhtad, siis ära unusta ka kardinaid pesta – sest mis kasu oleks puhastest akendest, kui kogu tolm ja mustus siiski nende kõrval ripub?

Pese ja õlita rõdu või terrass. Lahtine rõdu või terrass on viimase poole aasta jooksul näinud nii vihma, pori kui ka lund – pole siis ime, et see on tolmune ja tuhmunud. Et terrass näeks taas imehea välja, on seda vaja pesta ja õlitada.

Terrassi pesemiseks sobivad spetsiaalsed vahendid, mis on müügil ehituspoodides. Just need eritooted on suutelised süvapesuks ja mustuse nii-öelda välja keetmiseks. Pesuvahendi sisse määrimine on lihtsam ülesanne, hoopis keerulisem on see hiljem välja pesta. Palju on siinkohal abiks survepesur, millega loputades on muide veekulu tunduvalt väiksem kui ämbritega möllates. Survepesurit ei tohiks panna terrassi pinnale lähemale kui 30 sentimeetrit, sest tugev veejuga võib puidu pinda kahjustada.