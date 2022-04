VIDEO | Välisluureameti peadirektor Mikk Marran: 9. mai konflikti lõppu kindlasti ei tähenda

„Me kõik teame, et 9. mai on Putini jaoks suur püha, selleks ajaks on vaja ette näidata suur võit Ukraina rindel. Konflikti lõppu 9. mai kindlasti ei tähenda,“ rääkis välisluureameti peadirektor Mikk Marran. Tema sõnul on Venemaa nõudmised Ukraina jaoks vastuvõetamatud.

„Paari sõnaga ka poliitilisest olukorrast Venemaal. Putin teeb kõik, et tegelik info sõja kohta venemaalasteni ei jõuaks. Võimud on kehtestanud mastaapse hirmuõhkkonna. Kõrgemal tasemel on viidatud, et „valed vaated“ on käsitletavad reetmisena. Hulgaliselt on kinni peetud inimesi seoses sõjavastaste protestidega. Suur osa Venemaa elanikkonnast on ametliku propaganda meelevallas. Sõjavastaseid on rohkem suurlinnades. Butšas toimuva kohta hakkas Kreml levitama valeinfot. Nad ei vaikinud seda maha, vaid valiti agressiivne narratiiv info levitamiseks.“