Küsimus | Kas ka tänavu toimub Tallinnas venekeelne „Totaalne etteütlus“? 

Üritust orkestreeritakse Venemaalt, Eestis on selle südameasjaks võtnud Mihhail Kõlvart, ettevõtmise Venemaal asuv kodulehekülg nimetab etteütluse koordinaatoriks Tallinnas Karine Oganesjani, kes on linnapea büroo juht ning kuulub nagu Kõlvartki Keskerakonda. Linnaametniku poolt korraldamine teeb ähvardava nimega etteütlusest Tallinna linna ürituse, kuigi totalitaarsest süsteemist tulnuile ja tsiviliseeritud maailmale peaks igasugune viide totalitaarsusele vastukarva olema, seda enam kultuuri puhul. Ürituse Venemaa kodulehelt ei nähtu, et etteütlust Tallinnas ei toimuks, mida aga ütleb selle kohta Tallinna linn?