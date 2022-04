Sõjapõgenike kirju seltskond: mõned pääsevad kohe soodustustele ligi, teised varugu kannatust 

KAS SÜSTI ON VAJA? Arstidel tuleb Ukraina sõjapõgenikest mingi nipiga aru saada ja eelneva terviseinfo puudumisel neid lihtsalt uskuda. Foto: Aldo Luud

„Üks hästi selge joon toetustega on selle koha peal, et kellel on legaalne õigus Eestis elada ja töötada ning kes on tõesti sõja jalust ära tulnud. Kellel on sissetulek olemas, nende puhul ei ole avaliku raha eest vaja saada esmaseid soodustusi ja toetusi. Nende olukord on hoopis teine, kui näiteks ema lapsega või vanaema lapselapsega, kel ei ole mitte midagi muud peale selle, mis tal on kohvriga kaasas ja rahakotis,“ selgitab Tartu linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Merle Liivak, miks mõned Ukrainast saabunud inimesed saavad arstirohtusid linna kulul, teised aga mitte.