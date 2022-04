Juhtkiri | Ukraina vajab läänelt raskerelvastust 

Täna on vähim, mida Ukraina heaks antud olukorras teha, kõigi Vene vägede poolt toime pandud sõjakuritegude dokumenteerimine, süüdlaste väljaselgitamine ja rahvusvaheliseks kohtupidamiseks ettevalmistuste tegemine. Kui lääs tegeles pühendunult Srebrenica veresauna süüdlaste otsimise ja karistamisega, siis sama seisab ees ka Ukraina pinnal toimepandu suhtes, võtku see aega ja jõudu kuipalju tahes.

Kuid olulisim on ukrainlaste abistamine loomastunud ja demoraliseerunud Vene vägede peatamiseks ja maalt väljatõrjumiseks. Et Vene sõjapidamise võimet aitab vähendada rahavoogude kinnikeeramine, siis on läänel vaja senisest kiiremini vähendada sõltuvust Vene gaasist ja naftast, jättes idanaabri ilma sõdimist toetavatest miljarditest. Oma osa mõjutamiseks annaks ka maismaaühenduse kinnipanek lääne ja Venemaa vahel, nagu Poolalt ja Balti riikidelt ootab Ukraina.

Aga tähtsamgi veel on Ukrainale relvaabi andmine, mille suhtes lääneriigid on seni üsna kõhkleval positsioonil olnud. Kuid mis peaks veel juhtuma, et vaba maailm annaks ukrainlastele lisaks käsirelvadele ka raskemat relvastust? Kõrgelt motiveeritud Ukraina väed on näidanud, et oskavad neile antud relvadega efektiivselt ringi käia.