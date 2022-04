VALED VALIKUD JA VÕLAORJUS: „Mida ma isana väärt olen, kui mul pole lapsele midagi pakkuda? Käin tööl selleks, et maksta ära oma võlad ja arved, elamiseks ei jää midagi.“ 

Imre (35) on seda murekoormat aastaid sisuliselt üksinda kandnud. Ainsad, kellele Imre julges tunnistada, millises lõksus ta sipleb, olid tema vanemad ja praegune kaaslane, kes Imrele äsja lapse kinkis. Just lapse sünd on põhjus, miks Imre otsustas viimaks julguse kokku võtta ja avalikult abi küsida.