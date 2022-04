VIDEO | Pulmad puruks pommitatud linnas: vastabiellunud on tõeline kangelaspaar!

Sõjakoledustega igapäevaselt silmitsi seisvad ukrainlased tõestavad ikka ja jälle, et armastus ei vaja õitsemiseks muud kui kallist inimest. Ainuüksi sõja esimese kahe nädala jooksul sõudis Ukrainas abieluranda 4000 paari, kirjutab Insider – tänaseks on see arv kahtlemata suuremgi.