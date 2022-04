„Mõistame, et teie elate rahus.“ Maailm oli Butša massimõrva tummaks tunnistajaks 

Ebainimlikud, russistid, zombid, marodöörid, ütlevad kohalikud. Oma kodu soojusest ja mugavusest Butšas avanenud vaatepilti näha on sõnulkirjeldamatu. Televiisoris USA ajakirjanikuga kõnelda üritanud meer Anatoli Fedoruki hääl murdus. Ometi käib Fedoruk ringi ja näitab maailmale õudusi, laipu oma kodulinna tänavatel, paljudel neist käed selja taha seotud. „Venelased näitasid, et tapsid tsiviilelanikke täiesti teadlikult,“ võtab ta toimunu Reutersi reporteritele kokku. Pühapäeval kinnitas ta, et kiriku taha kaevatud massihauast tulid välja 280 inimese surnukehad. Riigi president Volodõmõr Zelenskõi ütleb: genotsiid. Kreml vastab: võltsing, ukrainlaste propaganda.