Sõjapõgenike ümber majutamiseks võetakse kasutusele reisilaev 

Hädaolukorra lahendamise ühendstaabi sotsiaalkaitsegrupi juht Kert Valdaru selgitas, et kuna algamas on turismihooaeg, on hotellid varasemalt broneeritud ja nii on vaja sõjapõgenikke ümber majutada. „Meil on olnud hotellidega väga hea koostöö ja nende kiire reageerimine sõjapõgenike majutamisel on olnud riigile suureks abiks. Kuna hotellidel ei ole enam võimalik tagada, et saaksime seal kõiki inimesi 30 päeva majutada, otsime inimestele nii püsivaid elukohti kui ka oleme lühiajaliseks majutuseks kasutusele võtmas reisilaeva. Kindlasti saavad sõjapõgenikud arvestada sellega, et riik tagab soovi korra neile peavarju ning seda vastavalt võimalustele nii pealinnas kui ka mujal Eestis. See, milline saab olema konkreetne majutuskoht, sõltub piirkonnast, kuid kõigis elupaikades on olemas soe tuba, pesemisvõimalused ning koht, kus perega süüa,“ kinnitas Valdaru.

Inimeste lühiajaliseks majutamiseks on sotsiaalkindlustusamet sõlmimas lepingut Tallinkiga, et alates 7. aprillist saaks selleks kasutada reisilaeva MS Isabelle. Laev mahutab ca 2100 inimest ning seisab püsivalt sadamas, mis tähendab, et inimestel on võimalik enda elu paremini korraldada, näiteks vajadusel taotleda ajutist kaitset või võtta end töötuna arvele. Ühtlasi on inimeste teavitamine ning neile vajalike teenuste pakkumine lihtsam, kui inimesed on ühes kohas koos.

Nende põgenike teavitamine, keda lähiajal ümber majutamine vahetult puudutab, algab esmaspäeval. Kõikide inimestega võetakse personaalselt ühendust ja selgitatakse, kuhu nad majutatakse, sh kas lähiümbruses on olemas koolid, lasteaiad, töötamise võimalused, arstiabi, poed jmt. Samuti räägitakse inimestele täpsemalt, milline on uus elupind ja millal toimub inimese ümber majutamine.

Lisaks toimuvad majutusasutustes ka infotunnid selle kohta, et toimub inimeste ümbermajutamine. „Me peame teavitama kõiki inimesi sellest, et vajadus ümbermajutamiseks võib tekkida igas majutusasutuses ja puudutada iga sõjapõgenikku. Oleme palunud majutusasutustelt sotsiaalkindlustusametile edaspidi vähemalt kaks nädalat ette teada anda, kui on vaja tube vabastada. Küll aga ei saa välistada, et mõnel juhul võib etteteatamise aeg jääda lühemaks. Kuid kindlasti seame eesmärgiks inimestele sellest võimalikult varakult teada anda,“ kinnitas Valdaru.