KUIDAS SAAB KARISTADA VENEMAA SÕJAROIMAREID? Peaprokurör Andres Parmas: kui leidub süütõendeid, siis ei ole mingit tähtsust, kes on võimul 

LÕPUTU SÕJAÕUDUS: Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi (ülal paremal) on sõjaajal näinud palju koledusi, kuid Butšas toimunu vapustas tedagi. Zelenskõi käis Butšas 4. aprillil. Riigi peaprokurör Andres Parmas (vasakul) ütleb, et sõjaroimarite vastutusele võtmiseks on vaja meelekindlust.

Riigi peaprokurör Andres Parmase sõnul moodustab tsiviilisikute massimõrv Kiievis Butša linnas eraldi verise peatüki neist sõjakuritegudest, mida Venemaa armee on Ukrainas korda saatnud. „On ilmselgelt näha, et süsteemselt on tapetud täiesti asjassepuutumatuid inimesi,“ tõdeb ta. Kuidas saab aga hiljem tõendada, et konkreetne sõdur lasi kuuli kuklasse inimesele, kelle käed olid selja taha seotud? Kes määrab karistusi? Kas sõjaroimarite karistusi muudab ka see, kes selle sõja võidab?