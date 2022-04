TABEL | OLEKS SÜSTINUD, AGA KOROONA EI LASKNUD? Millised 122 perearsti täitsid riiklikud eesmärgid? Kui usin vaktsineerija on sinu tohter? 

Kõik kolm vaktsineerimise eesmärki jäid täitmata. 31. märtsiks tuli saavutada, et 60aastaste ja eakamate hõlmatus esmase vaktsineerimiskuuriga jõuab vähemalt 80 protsendini, tegelik näitaja oli 78,3. Tõhustusdooside puhul püstitati eesmärgid, et märtsi lõpuks on vaktsineeritud vähemalt 18aastastest – 50%. Tegelikult sai tõhustustoosi õlga 41,2%. Kolmas eesmärk oli, et vähemalt 60aastaste ja eakamate hõlmatus tõhustusdoosidega peab tõusma 60 protsendini. Tegelikult jõuti vaktsineerida 56,1%.

Aasta lõpuks tuleks saavutada eesmärk, et vähemalt 12aastastest on esmase vaktsineerimiskuuri saanud 80 protsenti. Märtsi lõpuks on see näitaja 72,5%.

Miks jäid vaktsineerimise eesmärgid täitmata? Vaata ka tabelist, kui usin kaitsesüstija või kui tõhus pidurdaja oli sinu perearst!