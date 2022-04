Uus trend koduaias – mängumaja! Asjatundja: see arendab lapse loovust ning erinevaid oskusi 

Kvaliteedile pööratakse ülimalt suur tähelepanu – sellest annab tõestust ka fakt, et enamik toodangust läheb hoopis Ameerika Ühendriikidesse. „Kõik a2 disaini mängumajad on sama kvaliteetsed nagu pärismajad. Kui mängumaja peaks olema aasta pärast katki, siis oli ju mõttetu odavamat varianti eelistada,“ nendib Paimets. „Olen messidel juhtinud inimeste tähelepanu sellele, et ostes odavama lahenduse, saad lihtsalt hunniku laudu ja kogu asi tuleb ise kokku panna. See on ju poolik lahendus. Meilt saab aga seevastu sada protsenti läbi mõeldud täislahenduse, kuhu kuuluvad ka näiteks mööbel ja kardinad. Ainuke, mis kliendil on vaja ette valmistada, on vundament.“