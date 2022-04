Lumi ja libedad teed! Sel nädalal on oodata talviseid ilmaolusid 

Ilmateenistuse prognoosi kohaselt on alates esmaspäeva pärastlõunast oodata lume- ja lörtsisadusid ning tuule tugevnemist, teisipäeval muutub sadu lumisemaks. Neljapäeval on oodata uue madalrõhkkonna saabumist, nii et sademeid vihma, lörtsi ja lume näol jagub ka nädala teise poolde. Õhutemperatuurid püsivad päeval nullist kuni paar kraadi kõrgemal, kuid langevad öösiti kuni -6°C. Teed muutuvad libedaks.