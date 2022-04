Irja Lutsar | Vaktsineerimata Eesti inimeste välimääraja 

Foto: Tiina Kõrtsini

Isegi omikroni laine ajal on vaktsiinide tõhusus raske haiguse ära hoidmisel väga hea. Ükski uuring pole vastupidist näidanud. Küll ei suuda vaktsiinid vältida kergemaid nakatumisi. Vaatamata sellele, et me iga päev raporteerime, et haiglas ja surnute hulgas on enamus inimesi vaktsineerimata, edeneb vaktsineerimine teosammul ja pigem aeglustub kui kiireneb. Vaktsineerimist pole edendanud ka ametnike vallandamine või teadusnõukoja välja vahetamine.