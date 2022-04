Vambola Paavo | Maskitsirkus ongi läbi! 

Juba nädala jagu päevi võis kinos näha õhtustel seanssidel maskita külastajaid. Sama oli ühistranspordis. Olen endise teadusnõukoja juhi Irja Lutsari usku, sest ta teab viroloogiat läbi ja lõhki. Veebruarikuu keskel tõdes professor, et mõttetu on kanda maski näiteks õhtusel ajal kaubakeskuses, kus on hea ventilatsioon ja rahvast hõredalt. Iseasi on maskidega rahvarikkas kohas või umbses ruumis. Kaubakeskustes nägime, kuidas kaaskodanikud neid kandsid. Määrdunud ja kortsus „nohulapid„ otsiti taskust ning pandi kiiruga ette. Pea pooled jätsid katmata kõige ohtlikum osa näost - nina. Just selle kaudu viirus levibki.