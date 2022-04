OTSEBLOGI | Venemaa võimude väitel pole nende sõdurid Butšas tsiviilisikuid tapnud, Zelenskõi nimetas toimunut genotsiidiks 

Luhanski oblasti kuberner ütles, et neli piirkonna linnapead on riigireeturid. Süüdistatakse Rubižne, Stanõtsia Luhanska, Milove ja Markivka linnapäid, kes on väidetavalt pooli vahetanud ja töötavad nüüd Venemaa heaks. Kõik neli linna on okupeeritud Vene vägede poolt.

