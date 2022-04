Kohus mõistis endiselt Rimi projektijuhilt välja kümneid tuhandeid eurosid 

Tiit Eliase töö oli ehitushangete korraldamine algusest lõpuni ehk ta vastutas kogu hankeprotseduuri eest. Tsiviilhagi on esitatud Tiit Eliase ja Eliti Consult OÜ vastu kahjuhüvitamise nõudes. Tekitatud on varaline kahju summas üle 600 000 euro, on varem öelnud Rimi Eesti Food Õhtulehele. Poeketti esindav vandeadvokaat Dmitri ­Teplõhh on varem Eesti Ekspressile öelnud, et kriminaalmenetluse käigus on kogutud piisavalt palju teavet selle kohta, kuidas Elias dikteeris altkäemaksuandjatele konkreetselt, millistes summades nad oma algul esitatud pakkumist tõstma pidid. Varasema otsuse järgi, mis on kohtule uueks arutamiseks tagasi saadetud, sai Elias Rimi kaupluste ehitamise eest vastutades ehitajatelt ja tarnijatelt kokku enam kui pool miljonit eurot meelehead. Tänaseks on kohus tsiviilhagi Eliaselt välja mõistnud.