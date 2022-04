Ruhnu laevaliini hange jõudis kohtusse  

Erki Varma transpordiameti kommunikatsiooni- ja turundusosakonnast ütles, et Tallinna halduskohtus on vaidlustatud transpordiameti peadirektori mullu 15. detsembri käskkiri, millega kinnitati avaliku teenindamise otselepingu sõlmimise menetluses Ruhnu saarega ühendust pidavatel laevaliinidel vedaja leidmise konkursi tulemused. Hanke tulemusena sõlmiti leping Ruhnu laevaliini teenindamiseks alates 1. maist .2022 kuni 31. maini 2026. Reisikatamaraani Runöga (pildil) hakkab saarele reisijaid vedama Tuule Liinid.

Varem Ruhnu liini teenindanud AS Kihnu Veeteed taotleb halduskohtus transpordiameti käskkirja tühistamist.