Juhtkiri | Maskikohustuse lõpp – mask ausse! 

Küll aga pakub maskikohustuse lõpp tõenäoliselt põhjust rõõmustamiseks, kuid keeruline on väita, et maskid oleks kasutud. Mitme eluala professionaalid kasutavad neid iga päev. Keegi ei kujuta ju ette, et kirurg asub näokatteta opereerima. Mõistlik maaler leiab võimalikult vinge tolmufiltriga maski, kui pahteldatud seina lihvib. Ja on tõenäoline, et kunagi on taas vaja kollektiivselt tervise kaitseks maske kanda.