Taavi Libe | Kuidas reageerida halvale naljale? 

Tegu oli mõistagi Will Smithi etteastega Oscari-galal, kus koomik Chris Rocki nali tema kaasa aadressil päädis sellega, et Smith marssis lavale ning andis Rockile vastu vahtimist. Rockil jäi üle vaid kõrgemaid jõude tänada, et paarkümmend aastat tagasi kinolinal poksilegendi Muhammad Alid kehastanud Smith ei valinud rünnaku iseloomu filmivõtetel omandatud löögiarsenalist, vaid piirdus lahtise käega tehtud löögiga, mille puhul on kisa ilmselt rohkem kui villa, kui vanarahva tarkusi appi võtta.