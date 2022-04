Ajalehed: surmahirmul Putin kasutab teisikut ja ravib end põdrasarve ekstraktiga 

Sõda Ukrainas läheb kehvasti. Ühendriikide telekanal Fox News tsiteerib eilseid andmeid: 18 000 vene sõdurit on lahingutes tapetud, ukrainlased on alla tulistanud 143 vaenlase lennukit ja 134 kopterit ning hävitanud 644 tanki. Venemaa president Vladimir Putin kardab, et säärase ebaedu eest korraldavad kindralid talle atentaadi, kirjutab Daily Star. Või ähvardab teda hoopis vähk, küsib uuriv väljaanne Projekt, märkides, et Putini nahk on tuhm ja hall ning nägu loppis.