Viib keele alla! Tartus saab ukrainlasi toetada pekki ja vareenikuid süües 

Söögikoha Українська Kухня peakokk Oksana Žurakovskaja on Eestis elanud juba üle aasta. Ta kinnitab, et isegi kuulus Ukraina salo ehk pekk läheb eestlastele vägagi peale, isegi viinata. „Meie töötajad on pärit paikadest, kus käivad ägedad lahingud: Sumõ ja Harkivi oblastist, Kiievist. Varsti jõuab meile veel kaks ukrainlannat. Hakkame pakkuma koduseid Ukraina toite madalate hindadega. Aga igalt ostult kümme protsenti saame sõjapõgenike toetuseks anda. Igaüks aitab, kuidas saab. Ukrainlased teavad, et eestlased on hingega meie poolt. Meie söögikohas saab ukrainlasi toetada ehtsat pekki, borši ja vareenikuid süües,“ ütleb ta.