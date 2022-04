LÕPUTU RÜÜSTAMINE SURNUAEDADES: pihta pannakse pinke, piirdeaedu, hauakive 

LÖÖGI ALL: Kaitstud ei ole ei pingid, ristid ega ka hauakivid. Foto: Aldo Luud

Eelmisel nädalalal märkas Pärnus Riia maantee ääres asuvale ajaloolisele Alevi kalmistule hauda korrastama tulnud lähedane, et istepink on kadunud. Politsei alustas kriminaalmenetlust paragrahvi alusel, mis käsitleb surnu mälestuse teotamist. Esialgsetel andmetel on materiaalne kahju 53 eurot.