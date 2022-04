MAAILMAREKORD? Sakslane lasi endale teha vähemalt 87 vaktsiinisüsti 

Saksamaal ei digitaliseerita raviandmeid ja ka tehtud vaktsineerimised pole ühes registris, mis võimaldaski mehel järjest uusi kaitsesüste saada. Ta ütles vaktsineerijatele kahel liidumaal, Saksis ja Saksimaal-Anhaltis käies alati oma õige nime ja vanuse, kuid enamasti ei esitanud tervisekindlustuskaarti. Teada on, et ainuüksi Saksimaal tehti talle 87 vaktsiinisüsti ja nii on äärmiselt tõenäoline, et tegelikult õnnestus tal neid teha palju rohkem.