OTSEBLOGI | Butšas on tõendeid sõjakuritegudest. Odessas sai kütusehoidla raketiga pihta 

Ukraina presidendi nõunik Oleksii Arestovitš ütles, et Ukraina idaosas, Mariupoli lähedal ja riigi lõunaosas on endiselt oodata raskeid lahinguid. „Ma arvan, et võtame tagasi Mariupoli, Ida-Ukraina ja lõuna,“ ütles ta. „Aga see ei saa kerge olema.“

President Zelenskõi sõnul on sõjaline olukord riigi idaosas jätkuvalt keeruline. Ta teatas laupäeva varahommikul avaldatud videopöördumises, et Vene väed tõmbuvad „aeglaselt, aga märgatavalt“ riigi põhjaosast tagasi. Samas hoiatas Zelenskõi, et Kiievi lähedalt lahkuvad väed jätavad maha „täieliku hävingu“.

