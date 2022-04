KEVADEST POLE HAISUGI: sünoptiku sõnul võtavad järgmisel nädalal võimust talvised ilmaolud 

Kiitsak teatab ühismeedias, et suurem lörtsi- ja lumesadu, mis on kohati tugev, on uue nädala alguses tulemas lääne poolt ja madalrõhkkonna haardesse satub kogu Eesti. Lisaks tugevneb ka tuul.

Samal teemal Ilm ja loodus SEAPÕRN ON RÄÄKINUD: Metsavanalt kogu tõde kauaigatsetud kevade kohta! „Teeb maa korralikult valgeks ka seal, kus lund pole. Suverehvidega ei tasuks liiklusesse minna. Lisaks on oodata märja lume ladestust - elektriliinidele ja puudele. Toob pahandusi kaasa see sadu,“ hoiatab ta.

See ei ole aga midagi ebatavalist: ka eelmisel kevadel algas aprill lume ja jahedusega, esimene soe päev oli alles mai teisel nädalal. Märtsi keskmine temperatuur oli Eesti peale 2021. aastal 0,1 kraadi, tänavu 0,4 kraadi. 2018 oli märtsi keskmine hoopis -3,3 kraadi, 2013 veel külmem -6,3 kraadi. „Nii et pole siin imestada midagi. On veel talvisemaid aastaid olnud,“ nendib Kiitsak.