Raivo Tamm | Täna on aeg öelda välja: liig on liig 

Täna, kui Venemaal kõlavad üleskutsed „denatsifitseeerida“ lisaks Ukrainale veel ka juba järgmisi riike, on selge ja viimane aeg meie ühiskonda ja inforuumi kaitsta. Läti ja Leedu on olnud otsustes resoluutsed. Lisaks 9. mai tähistamisele ja z-märkidele on Lätil koostatud putinistlike kultuuritegelaste must nimekiri – meie aga kaalume jätkuvalt, kas lubada seal nimistus asuv artist sügisel Eesti lavadele. Levinud on arusaam, et Leedul on vene rahvusest isikute vähesuse tõttu kergem, aga kõige keerulisem on Lätil, kus venelasi kõige rohkem. Sellest hoolimata on Läti tunduvalt julgem ja konkreetsem Eesti otsustest (loe: otsustamatusest).