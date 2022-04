VIDEO | MADIN KOSE VALLAVOLIKOGUS: ärritunud Aivar Pohlak tõukas kaasvolinik Mirko Kiisonit 

Istungilaua tagumises vasakus nurgas on näha omavahel konflikti sattunud Pohlakut ja Kiisoni.

„Sa oled ebaaus inimene!“, „Puhka jalga!“, „Mida sa mölised?“, „Löö siis maha!“, „Mida sa haugud?“, „Mis haridus sul on?“ – sellised karmid fraasid kõlasid kolmapäeval Kose vallavolikogu istungisaalis. Et verbaalsetest rünnakutest veel küllalt polnud, tõusis Eesti Jalgpalliliidu president Aivar Pohlak ühel hetkel laua tagant püsti, kõndis kaasvoliniku Mirko Kiisoni juurde ja tõukas teda mitu korda. Kiison rääkis Õhtulehele, et rünnak saabus ootamatult. Aivar Pohlak ei välistanud, et ärritus oli seotud eelnenud päeval toimunud jalgpallimatšiga.