OTSEBLOGI | Mariupolist õnnestus evakueerida üle 3000 elaniku. Zelenskõi: taganevad Vene väed jätavad maha hävingu 

Ukraina kaitseministeeriumi pressiesindaja Oleksandr Motuzjanõk keeldus kommenteerimast Venemaa väiteid Ukraina helikopterirünnakust Belgorodi linnas asuvale kütusebaasile. „Soovin rõhutada, et Ukraina viib läbi kaitseoperatsiooni Venemaa agressiooni vastu Ukraina territooriumil,“ ütles ta reedeses teleavalduses. „See ei tähenda, et Ukraina peaks vastutama iga Vene Föderatsiooni territooriumil aset leidnud valearvestuse või sündmuse või katastroofi eest. See pole esimene kord, kui me oleme selliste süüdistuste tunnistajaks. Seetõttu ma ei kinnita ega lükka seda teavet ümber.“

Rahvusvaheline Punase Risti Komitee (ICRC) teatas, et lükkas edasi katse evakueerida tsiviilelanikke ümberpiiratud Mariupoli linnas. „Nad proovivad laupäeval uuesti. Operatsiooni õnnestumiseks on kriitilise tähtsusega, et osapooled austaksid sõlmitud kokkuleppeid ning annaksid vajalikud tingimused ja turvagarantiid.“

Ukraina sõja esimese päeva blogi loe SIIT. Neljapäeva öösel toimunust saab lugeda SIIT. Ukraina sõja teise päeva blogi loe SIIT. Laupäeval ja ööl vastu pühapäeva toimunust loe SIIT. Sõja neljanda päeva blogi loe SIIT. Sõja viienda päeva blogi loe SIIT. Kuuenda päeva sündmused SIIT. Seitsmenda päeva blogi on SIIN. Kaheksanda päeva blogi on SIIN. Üheksanda päeva blogi saad lugeda SIIN. Kümnenda päeva blogi saad lugeda SIIN. Pühapäeval toimunu leiad SIIT ja esmaspäeva sündmused SIIT. Teisipäeva blogi saad lugeda SIIT. 14. sõjapäeva blogi saad lugeda SIIT. 15. sõjapäeva blogi loe SIIT. 16. päeva sõjablogi on SIIN. 17. päeva sõjablogi on SIIN. 18. sõjapäeva blogi on SIIN. 19. päeva sõjablogi on SIIN. 20. päeva sõjablogi loe SIIT. 21. päeva sõjablogi asub SIIN. 22. päeva sõjablogi loe SIIT. 23. päeva sõjablogi loe SIIT. 24. päeva sõjablogi loe SIIT. 25. päeva sõjablogi on SIIN. 26. sõjapäeva blogi loe SIIT. 27. sõjapäeva blogi on SIIN. 28. päeva sõjablogi asub SIIN. 29. päeva blogi asub SIIN. 30. päeva sõjablogi loe SIIT. 31. päeva sõjablogi loe SIIT. 32. päeva sõjablogi asub SIIN. 33. päeva sõjablogi loe SIIT. 34. päeva sõjablogi asub SIIN. 35. päeva sõjablogi loe SIIT. 36. päeva sõjablogi asub SIIN.