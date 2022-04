Angaari ja veokite põlengu põhjustanud mees jääb vangi  

Süüdistuse järgi lõikas Timo sorteerimisjaama territooriumile pääsemiseks seda ümbritsevasse võrkaeda augu, ja põhjustas neljapäevase vahega kaks tulekahju. Tules hävis angaar, osaliselt said kannatada veoautod. Põlengute kahju on kokku umbes 550 000 eurot. Tsiviilhageja Ragn-Sells nõuab Timolt üle 200 000 euro. Lisaks süüdistatakse Timot mitmes varguses, millest ühes mõistis kohus mehe õigeks. Timo kaitsja, vandeadvokaat Rünno Roosmaa vaidlustas Tallinna ringkonnakohtu otsuse Riigikohtus, kuid läinud aasta lõpus ei võtnud Riigikohus kassatsioonkaebust menetlusse. Kui mehel on kantud üks kolmandik karistusest, on tal võimalus vabaneda ennemtähtaega vanglast.